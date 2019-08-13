ترامب: بكين تنشر الجيش الصيني "على حدود هونغ كونغ" وندعو إلى "الهدوء"

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عبر حسابه على تويتر إن "الاستخبارات الأميركية أعلمت (الإدارة الأميركية) أن الحكومة الصينية تحرك الجيش الصيني نحو "الحدود مع هونغ كونغ"".

ودعا ترامب جميع الأطراف إلى "الهدوء".

وفي تغريدة سابقة قال الرئيس الأميركي أن كثيرين يلومونه ويلومون الولايات المتحدة الأميريكة بسبب المشاكل في هونغ كونغ.

وكان ترامب قال سابقاً اليوم، في سياق كلامه عن الرسوم الجمركية والحرب التجارية الدائرة بين واشنطن وبكين "الوضع في هونغ كونغ صعب جداً. جداً. سنرى ماذا سيحدث. ولكني متأكد من أن الأمور ستكون بخير بالنسبة إلى الجميع، بمن فيهم الصين بالمناسبة. آمل أن تصبح الأمور على ما يرام بالنسبة إلى الجميع".

وكانت تقارير مصورة تحدثت صباح اليوم عن نشر بكين قوات عسكرية على تخوم مقاطعة هونغ كونغ غير أن أيّ تعليق رسمي من قبل الحكومة الصينية لم يصدر بهذا الشأن.

ويتخوف مراقبون من تدخل بكين بالقوة في المقاطعة التي تتمع بوضع خاص وإدارة ذاتية منذ كانت تابعة لبريطانيا.

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