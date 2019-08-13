واشنطن تؤجل فرض رسوم جمركية على قسم من البضائع الصينية.. والمباحثات مستمرة

أعلن مكتب الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر أن واشنطن سترجيء فرض الرسوم الجديدة البالغة 10 في المئة على بعض المنتجات الصينية بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الخلوية، وفي الوقت نفسه تقريباً قالت وزارة التجارة الصينية في بيان إن مسؤولين تجاريين أمريكيين وصينيين بارزين أجروا محادثات عبر الهاتف يوم الثلاثاء قدم خلالها الجانب الصيني إحتجاجاً قوياً على فرض الولايات المتحدة رسوم جمركية على بضائع صينية إضافية بدءا من الشهر القادم.

ولم يشر البيان الصيني إلى هذا التأجيل المزمع، الذي يستمر حتى 15 كانون الأول/ ديسمبر، على المنتجات الإلكترونية، في حين ستفرض تعرفات جديدة على سلع أخرى بقيمة 300 مليار دولار ابتداء من مطلع أيلول/ سبتمبر.

وقال البيان إن نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه تحدث مع لايتهايزر ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين مساء الثلاثاء بتوقيت بكين. وأضاف قائلاً "اتفق الجانبان كلاهما على الحديث مجدداً عبر الهاتف في غضون أسبوعين".

وذكر البيان أن وزير التجارة الصيني زونج شان ومحافظ البنك المركزي يي جانغ شاركا أيضاً في المحادثات عبر الهاتف.

ومن المقرر أن يجري الطرفان جولة من اللقاءات في واشنطن في أيلول/ سبتمبر، إلا أن تدهور العلاقات خلال الأيام الماضية يرفع من نسبة الشك حول إمكانية عقدها فعلاً.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق هذا الشهر أن واشنطن تخطط لفرض رسوم جمركية بنسبة 10 في المئة على الواردات الصينية المتبقية التي لا تخضع حالياً لرسوم أمريكية وقيمتها 300 مليار دولار، منهياً بذلك هدنة تجارية استمرت شهراً.

وقال مكتب لايتهايزر إنه سيتم " "إزالة منتجات معينة من قائمة الرسوم بناء على عوامل من بينها الصحة والسلامة والأمن القومي ولن تخضع لتعرفة إضافية بنسبة 10%".

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