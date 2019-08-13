يكسب العلاج بالنوم مع النحل شعبية كبيرة في ليتوانيا حيث يقول صاحب مركز للعلاج بهذه الطريقة إنها تساعد على تخفيف الآلام ومعالجة أمراض متنوعة.

أسلوب جديد للعلاج البديل يعتمد على النوم في غرفة واحدة مع صناديق تربية النحل بات يكتسب شعبية متزايدة في ليتوانيا.

فصاحب مركز للعلاج بهذه الطريقة والتي تسمى العلاج بالنحل يزعم أنها تساعد على تخفيف الآلام ومعالجة أمراض متنوعة من خلال الطاقة الناتجة عن رفرفة النحل لأجنحته.

ويقول زيدروناس غابرتاس الذي يدير المركز في قرية كاونيتيسكس في شمال ليتوانيا إنه أصبح معتادا على استخدام هذه الطريقة منذ سبع سنوات بعد أن اكتشف فائدته في تخفيف آلام الظهر.

وعلى الرغم من أن أصدقاءه كانوا في البداية يشككون في جدوى هذه الطريقة، يقول غابرتاس إن حوالي 500 عميل يأتون إلى المركز سنويا في الفترة ما بين مايو أيار وسبتمبر أيلول.

ويعتقد بعض هؤلاء الزبائن أن الهواء المحيط بخلية النحل يمكن أن يساعد على خفض ضغط الدم وتخفيف صعوبات التنفس. ومن بين هؤلاء راموناس تارفيداس.

ولطالما ارتبط النحل بعلاجات الطب البديل حيث تستخدم جميع منتجات النحل، مثل عسله وصمغه وحتى سمه، لعلاج العديد من الأمراض.

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