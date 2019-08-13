شاهد: اشتباكات عنيفة في مطار هونغ كونغ بين الشرطة ومتظاهرين

تستمر الاضطرابات في هونغ كونغ بالتصاعد على خلفية الاحتجاجات المنددة بالنفوذ الصيني، واندلعت اشتباكات عنيفة في مطار هونغ كونغ يوم الثلاثاء 13 آب/ أغسطس مع وصول شرطة مكافحة الشغب لتفريق المحتجين.

وتعرض أحد ضباط الشرطة للضرب على أيدي المتظاهرين قبل أن يتدخل زملاؤه لمساعدته، وقام الضابط بسحب سلاح بوجه المتظاهرين دون إطلاق أي طلقة منه.

وقالت هيئة المطار في بيان لها إن تجمعاً أغلق الممرات الواصلة إلى المنطقة المحظورة بالمطار، مما حال دون وصول المسافرين إلى مكاتب الهجرة والجوازات، وأضافت أن العمليات في المطار الدولي بالمدينة "تعطلت بشكل خطير"، حيث دخلت شرطة مكافحة الشغب واستخدمت رذاذ الفلفل ضد المتظاهرين، الذين قام بعضهم بمنع وصول سيارات الشرطة.

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