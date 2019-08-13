شاهد: "مسابقة جمال" الماعز في أوكرانيا

أقامت مدينة كوزوفا في أوكرانيا مسابقة الجمال للماعز للسنة الرابعة على التوالي.

ويشارك سنوياً العديد من الماعز في هذه المسابقة، البعض لأول مرة، والبعض الآخر يعود للتنافس على لقب ملكة الجمال.

وحسب المنظمين فان الأشخاص يأتون من أماكن بعيدة للمشاركة في المسابقة بصحبة الماعز.

وتقوم السلطات المحلية في بلدة كوزوفا والتي تعني "بلدة الماعز" بتنظيم مهرجان "كوزا فيست" كل عام.

وفي بداية العرض يجتمع الأطفال في الساحة للترحيب بالزوار، أما في النهاية يتم اختيار الأجمل بين الماعز للفوز بتاج الزهور، الذي كان هذه السنة من نصيب العنزة مارتا البالغة من العمر عاما واحدا، فضلا عن جائزة مالية تقدر ب1000 هريفنا (40 دولارا).

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