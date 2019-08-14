سجن أستراليين اثنين لتهريبهما سوائل منوية لخنازير دنماركية في عبوات شامبو

أدانت محكمة أسترالية مزارعين اثنين بتهمة تهريب السائل المنوي لخنازير دنماركية إلى داخل أستراليا في عبوات للشامبو.

وسيسجن توربن سورينسين لمدة ثلاث سنوات بينما يواجه هيننغ لاوى الحبس لمدة سنتين بعد اعترافهما بخرق قوانين الحظر الصحي والأمن البيولوجي لأستراليا.

وقال المدعون إن المزارعين الاثنين قاما بتهريب السائل المنوي للخنازير الدنماركية إلى أستراليا عدة مرات بين عامي 2009 و2017 لاستخدامها في برنامج التكاثر الصناعي للخنازير الخاص بشركة GD Pork.

وبالفعل تم حقن السائل المنوي المهرب بالخنازير الأسترالية مما أدى لانتشار نسل مباشر للخنازير الدنماركية في أستراليا.

وقالت بريدجت ماكنزي، وزيرة الزراعة الفدرالية بولاية بيرث الأسترالية، إن التهريب يعد انتهاكاً لأمن أستراليا الغذائي.

وأضافت: "هذه القضية تُظهر تجاهلاً مزعجاً للقوانين التي تحمي سبل عيش منتجي لحوم الخنزير في أستراليا البالغ عددهم 2700 منتج، وجودة لحم الخنزير الذي يستمتع به ملايين الأستراليين كل عام".

وتخشى السلطات الأسترالية من استقدام بعض أمراض الخنازير التي انتشرت في أوروبا سابقاً كأنفلونزا الخنازير وما يعرف بحمى الخنازير الأفريقية.

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