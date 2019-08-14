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العالم

فرنسا تحث سلطات هونغ كونغ على الحوار مع المتظاهرين

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بقلم:  Euronews 
كبير الدبلوماسيين الفرنسيين جان-إيف لو دريان خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل (أرشيف)
كبير الدبلوماسيين الفرنسيين جان-إيف لو دريان خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل (أرشيف) -
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REUTERS/Johanna Geron
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ناشد وزير الخارجية الفرنسية، جان-إيف لو دريان، اليوم، الأربعاء، السلطات في هونغ كونغ، على تجديد الحوار مع المحتجين لإيجاد حل سلميّ للأزمة الراهنة.

وكان مشروع قانون يخول الحكومة الصينية في بكين بتسلّم المشتبه بارتكابهم أعمالاً إجرامية من هونغ كونغ، أطلق شرارة احتجاجات في المستعمر البريطانية سابقاً، منذ نيسان/أبريل الفائت.

وتعد التظاهرات في هونغ كونغ حالياً أكبر تحدّ يواجه الرئيس الصيني شي جين بينغ منذ وصوله إلى السلطة في عام 2012.

وقال لو دريان في بيان أصدرته الخارجية اليوم "أحث جميع الأطراف، خصوصاً السلطات في هونغ كونغ، على إعادة البدء بالحوار من أجل إيجاد حل سلمي للأزمة ووضع حدّ للعنف المتصاعد.