الفرنسية فرابار جاهزة لكتابة التاريخ في مباراة السوبر الأوروبي

أكدت الفرنسية فرانسوا فربار جاهزيتها لتحكيم مباراة نهائي كأس السوبر الأوروبية بين الغريمين الإنكليزيين ليفربول وتشيلسي اليوم الأربعاء في العاصمة التركية إسطنبول.

وستصبح فرابار اول امرأة تدير نهائياً أوروبياً بهذا الحجم مما يجعلها تسطر تاريخاً جديداً للنساء في عالم كرة القدم.

وقالت فرابار: "لا أعتقد أن هناك اختلافا كبيرا لأن كرة القدم (للرجال والنساء) هي نفسها. الفرق الوحيد هو أن الفرق تلعب بشكل مختلف. ولكن قوانين كرة القدم تظل هي القوانين، لذا فسوف أقوم بالمهمة نفسها التي أوديها عندما أدير منافسات السيدات".

وأضافت: "إنها ليست المرة الأولى (لإدارة مباراة للرجال). أعلم الاستراتيجية وأعلم العواطف المتعلقة بها".

وأصبحت فرابار او سيدة تدير مباراة في دوري درجة الأولى الفرنسي الموسم الماضي بقيادتها للقاء آميان وستراسبورغ في أبريل – نيسان المنصرم.

من جهته وصف يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، تولي فرابار إدارة اللقاء "باللحظة التاريخية"، معرباً عن تمنيه بألا تكون المرة الأخيرة التي تدير فيها امرأة لقاءً اوروبياً كبيراً.

وقال المدرب الألماني: "إنه لقرار حكيم أن تُسند إدارة مباراة في غاية الأهمية كهذه أمام الملايين وسأسعى ألا أجعل اللقاء أكثر صعوبة مما هو صعب".

كذلك قال مدافع الفريق الهولندي، فيرجيل فان دايك: "أعتقد أن الجنس ليس مهما طالما توافرت الجودة وهي بالتأكيد متوفرة لديها وإلا ما كان ليُسند لها إدارة المباراة".

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