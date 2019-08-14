صادرت أمها هاتفها و"حاسوبها" ولكنها غردت عبر تويتر.. من الثلاجة

الأيام العشرة الأخيرة التي عاشتها دوروثي لم تمر مرور الكرام، فبعد أن تسببت الفتاة البالغة من العمر 15 عاما بنشوب حريق في منزل والديها أثناء قيامها بأعمال الطهي، قررت والدتها أن تنفذ الحكم التالي .. وهو مصادرة هاتفها.

أسبوعين من عمليات البحث بين جدران وخزائن المنزل، ومحاولات تمكنت من خلالها دوروثي العثور على العديد من الطرق المبتكرة والذكية للوصول إلى الآلاف من متابعيها عبر صفحتها الرسمية عبر موقع تويتر .. من جهاز "النينتندو"، إلى جهاز Wii U للألعاب ... وأخيراً ..

وجدت دوروثي أمامها الحل الأنسب؟

فالفتاة التي تدير صفحتها الرسمية على موقع تويتر، وتمضي معظم أوقات فراغها أمام هاتفها المحمول، لم تتمكن من الرضوخ أمام قرار والدتها، وقررت البحث عن وسيلة قد تنوب بعض الشيء، وتجعلها على مقربة من متابعينها الذين وصل عددهم إلى 30000 شخص. الثلاجة الجديثة من طراز "إل جي" قد تفي بالغرض المطلوب.

قامت الفتاة المراهقة والتي تعد من محبي المغنية والممثلة الأمريكية الايطالية أريانا غراندي بنشر تغريدة عبر صفحتها الخاصة على موقع تويتر من الثلاجة الحديثة لعائلتها، وجاء فيها،

"لا أعرف ما إذا كان سيتم نشر هذه التغريدة التي أرسلها من ثلاجة المطبخ، قامت والدتي بمصادرة جميع أجهزتي الالكترونية مرة أخرى". دوروثي عبر ثلاجة لـ جي الذكية

وتحت هاشتاغ "الحرية لدوروثي" انهالت التعليقات المطالبة بتحرير الفتاة وإعفائها من الحكم الصادر بحقها.

هذا وواكبت الشركة المصنعة للثلاجة الذكية "إل جي إلكترونيكس" LG Electronics دوروثي في حملتها، ونشرت على صفحتها الرسمية عبر موقع تويتر هاشتاغ "الحرية لدوروثي".

وفي حديث مع صحيفة "ذي غارديان" البريطانية، أوضحت دوروثي السبب الرئيسي الذي أجبر والدتها على مصادرة هاتفها، بعد أن تسببت بالحريق دون أن تنتبه لما تقوم به.

وأضافت، "شعرت بالضجر، كنت قلقة أن أشعر بالملل طيلة فصل الصيف، تويتر يساعدني في قضاء الوقت".

وفي تغريدة أخرى نشرتها من جهاز WIIU للألعاب، صودر أيضا في وقت لاحق، طالبت دوروثي متابعينها بالدعاء كي تتكلل عملية بحثها عن هاتفها بالنجاح، وقالت

"يا رفاق، والدتي في العمل لذلك أنا أحاول البحث عن هاتفي، تمنوا لي الحظ. أحبكم" دوروثي من جهاز WiiU

هذا ولم تستجب شركة "لـ جي" على تساؤلات المغردين، حول صحة وإمكانية جهاز لـ جي على تفعيل هذه التطبيقات، إلا أن موقعها عبر الويب أكد أن الثلاجة تتمتع بإمكانيات كبرى. هذا ووثق تويتر مصدر التغريدة ... وأنه جرى تحميلها وإرسالها من جهاز ثلاجة "لـ جي".

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