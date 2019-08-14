وزير فرنسي سابق يطلق موجة سخرية بعد أن نشر صورة تسلق جبل بشكل "مفبرك"

صورة لبرلماني ووزير فرنسي سابق باتت حديث مواقع التواصل الاجتماعي في فرنسا، بعدما قام إيريك وورث بنشر صورة له خلال قيامه بتسلق أحد جبال الألب.

وانهالت تعليقات ساخرة وأخرى منتقدة للبرلماني بعدما شكك المستخدمون في صحة الصورة التي نشرها وورث على حسابه الرسمي في تويتر.

وقام رواد الموقع باعادة نشر الصورة مع "فضح الخدعة" التي قام بها البرلماني، من خلال تعديل بسيط فقط.

ففي حين توضح الصورة أن وورث يتسلق جبل "أيغويلي دي أرجينتيري" عموديا من اجل الوصول إلى القمة، قام مستخدمون بتغيير زاويتها فقط لتتضح أنه كان "يتسلق أفقيا" أو "يحبو" بتعبير أدق.

كما لاحظ المستخدمون تدلى أحد أربطة البرلماني المتسلق وهو ما لا يمكن أن يكون في حالة تسلقه بشكل عمودي، إضافة إلى ظهور شخصيين وراءه كانا يمشيان سيرا على الأقدام.

ودافع البرلماني السابق عن نفسه من خلال حسابه موضحا أنه فعلا قام بتسلق الجبل، إلا أنه لم يسلم من موجة السخرية التي طالت فعلته.

وباتت صورته مادة ساخرة يتم تداولها على تويتر على نطاق واسع، وبتعليقات مختلفة، حيث رد أحد المستخدمين على صورة إيريك بفيديو من فيلم الأنمي "كونكفو باندا" وهو يحاول التسلق أفقيا، أو الزحف على الأرض بعد تغيير زاوية الصورة.

فيما تداول أخرون صور معدلة تظهر إيريك وورث وهو في أماكن مختلفة بوضعيات مقلوبة

ولم يسلم إيريك حتى بعد اعادة تأكيده على أنه لم يقم بفبركة الصورة.

فيما نشر آخرون فيديوهات ساخرة جاء فيها "أنت أيضا تعلم التسلق على طريقة إيريك وورث"

و شغل وورث منصب وزير خلال فترة حكم الرئيس السابق نكولا ساركوزي، وهو حاليا رئيس اللجنة المالية في البرلمان الفرنسي.

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