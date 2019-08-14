إيقاف ستة ضباط شرطة عن العمل في قضية اغتصاب في المكسيك

أوقفت شرطة العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي ستة ضباط عن العمل في إطار التحقيقات المتعلقة باغتصاب مراهقتين هذا الشهر.

وأثارت القضية استهجان منظمات نسوية في المكسيك اتهمت الشرطة بانتهاك حقوق المرأة في البلاد.

وجاء إعلان عمدة المدينة، كلوديا شينباوم، إيقاف الضباط بعد مظاهرة يوم الإثنين احتشد فيها حوالي 300 شخص هتفوا "إنهم لا يحموننا، إنهم يغتصبوننا" في إشارة لأفراد الشرطة.

وقالت مراهقة تبلغ من العمر 17 عاماً إن أربعة من رجال الشرطة اغتصبوها داخل سيارة لدورية شرطية في الثالث من أغسطس – آب بينما قالت مراهقة أخرى (16 عاماً) إن شرطياً اغتصبها داخل متحف في العاصمة بعد ذلك بعدة أيام.

وأُلقي القبض على شرطي في إطار التحقيقات المتعلقة بالقضية الثانية بينما لم يحتجز أي ضابط فيما يتعلق بادعاءات المراهقة الأولى.

وقالت شينباوم إنه لن تكون هناك محاباة لرجال الشرطة المتهمين بالقضيتين. وغردت على موقع تويتر: "لن يكون هناك إفلات من العقاب ولا تلفيق للذنب".

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