المرصد السوري: سقوط طائرة حربية سورية بعد استهدافها في محافظة إدلب

قالت هيئة تحرير الشام الإسلامية المتشددة إنها أسقطت طائرة حربية من طراز سوخوي-22 في محافظة إدلب اليوم الأربعاء. وفي بيان نشر على حسابها على تيليغرام قالت هيئة تحرير الشام إنها أسقطت الطائرة قرب بلدة التمانعة في جنوب إدلب.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان ذكر سابقاً إن طائرة حربية تابعة للحكومة السورية تحطمت في محافظ إدلب اليوم الأربعاء بعدما استهدفتها جماعات المعارضة المسلحة.

وقالت قناة أورينت التلفزيونية المؤيدة للمعارضة المسلحة إنه تم إسقاط الطائرة في بلدة خان شيخون التي تسيطر عليها المعارضة والتي تتقدم نحوها القوات الحكومية.

وقالت هيئة تحرير الشام الإسلامية على تطبيق تيليغرام إنها أسقطت طائرة حربية سورية في إدلب.

ولم يرد ذكر للحادث في وسائل الإعلام الرسمية السورية.

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