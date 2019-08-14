شاهد: القوات المالطية تنتشل جثة مهاجر وتنقذ آخر كان بالكاد على قيد الحياة

أظهر شريط فيديو تم تصويره من قبل القوات المسلحة المالطية، مهاجرا ميتاً، آخر "بالكاد على قيد الحياة"، على متن قارب مطاطي تتناقله الأمواج في عرض البحر.

ورصدت طائرة فرونتكس من وكالة الحدود الأوروبية، هذا الزورق، الذي بدا وكأنه يحمل عددا كبيرا من المهاجرين، لكن بمعاينته عن قرب تبين أن رجلا واحدا ميتاً، وآخر في حالة حرجة، كانا على متنه.

بعد ذلك تم إرسال طائرة هليكوبتر تابعة للقوات المسلحة المالطية إلى المنطقة، وتم إنزال سباحين من القوات المسلحة في المياه للوصول إلى الزورق، وإنقاذ الرجل الذي لا يزال على قيد الحياة، وإجلاء جثة الرجل الميت.

وتتفاقم ظاهرة المهاجرين في المياه الإقليمية الأوروبية، وخلقت أزمة بين مختلف دول الاتحاد لقبولهم.

وقال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، إنه يعمل على منع سفينتي إنقاذ تديرهما جمعيتان خيريتان إسبانيتان من إدخل أكثر من 500 مهاجر إلى إيطاليا في المواجهة الأخيرة في البحر المتوسط.

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