يتنافس راقصو التانغو في إطار مهرجان وبطولة العالم التي تقام سنويا في الأرجنتين.

راقصو التانغو الوافدون من جميع أنحاء العالم أظهروا مهاراتهم في بوينس أيرس في إطار مهرجان وبطولة العالم لرقصة التانغو التي تقام سنويا في الأرجنتين.

وخلال التصفيات يتمايل كل زوج من المشاركين في ساحة الرقص أمام لجنة الحكام الذين يراقبون المتنافسين بعيون خبيرة.

وقالت فانيسا غويرالدو وهي احدى المشاركات من كولومبيا "أعتقد أن كل راقص التانغو يحلم بالقدوم إلى هنا.. إلى بطولة العالم.. أعتقد أن القدوم إلى الأرجنتين والتعرف على تاريخها حلم.. والأكثر إثارة للحماس هو القدوم والمنافسة.. أعتقد أنه حلم يتحقق".

بوينس أيرس وهي مركز عالمي التانغو يعتقد أنها مهد الرقصة المفعمة بالمشاعر.

ويقول الأرجنتينيون إن الرقصة نشأت في مناطق الطبقة العاملة بالمدينة في مطلع القرن التاسع عشر.

ويختتم مهرجان التانغو في بوينس أيرس في 21 أغسطس آب وتشمل فعالياته عرض أفلام سينمائية وإقامة حلقات نقاشية ومسابقات مستوحاة من الرقصة الشهيرة.

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