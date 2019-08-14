شاهد: تثبيت أضخم نحت فني بالعالم على طريق سريعة في بلجيكا

شهدت طريق سريعة في بلجيكا تثبيت نحت مصنوع من الصلب صممه الفنان التشكيلي الفرنسي برنار فينيت ويرتفع لستين مترا في السماء، ليصبح أكبر نحت فني في العالم، وينتظر أن يبهر السائقين ممن سيمرون عليه بسياراتهم على الطريق في جنوب بلجيكا وفرنسا وحتى لوكسمبورغ.

النحت، الذي يأخذ شكل نصف قوس مصنوع من الصلب ويحمل إسم "لارك ماجور" أو "القوس الكبير" يرتفع لستين مترا في السماء، وجرى تثبيته يوم أمس الثلاثاء في بلدة لافو سينت آن الصغيرة، التي يمر بها طريق 411 السريع.

وقال الفنان الفرنسي ذو الـ 78 عاما، إنه يأمل أن يتطور فهم العامة لعمله هذا، لتصبح قيمته الفنية أكثر أهمية من حجمه.

وأضاف فينيت، إنه يتوقع أن تلقى منحوتته هذه ردود فعل متباينة من الناس، مضيفا أن ذلك سيعتمد على ما إذا كانت لديهم معرفة بالفن المعاصر أم لا.

وأقام فينيت أول معرض ضخم لأعماله في باريس عام 1965 ويعيش في نيويورك منذ عام 1997.

هذه المنحوتة التي صنعت من 200 طن من الصلب وثبتت في 2800 طن من الأسمنت، كان فينيت يسعى في البداية لوضعها في فرنسا، إلا أنه واجه العديد من العقبات هناك لينتهي به المطاف في النهاية بتثبيتها هنا في بلجيكا.

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