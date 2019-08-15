تحولت قرية اسبانية ثلث سكانها يفوق عمرهم 65 عاما، إلى مكان يمكن أن يكون حلم كل مسن للعيش فيه لما يوفره من مرافق تسهل الحياة على هذه الفئة وتعنى براحتهم، ما حول القرية إلى دار كبيرة للمسنين.

وقامت منظمة "ستاي ويذ أس" أو "ابق معنا" غير الربحية، في قرية بيسكوزا، بتثبيت كاميرات مراقبة بمنازل المسنين، لتمكنهم من التواصل لطلب المساعدة عند الحاجة.

كما قامت بإنشاء مركز مفتوح للمسنين يوفر وجبات يومية ويقدم حصصا للتمارين الرياضية، اضافة إلى توفير معدات تسهل من تنقل المسنين بشكل افضل و اكثر راحة.

ويأمل القائمون على الفكرة في تكرار التجربة في قرى أخرى مماثلة، في بلد يعد من بين البلدان "الاكثر شيخوخة" في أوروبا.

وتشهد معدلات الشيخوخة في اوروبا ارتفاعا كبيرا يصل إلى معدل واحد من بين كل أربعة يفوق سنهم 60 عاما. ومن المتوقع أن يكون متوسط ​​العمر في عام 2020 في اسبانيا هو 45 عامًا وهو أكبر من متوسط ​​الاتحاد الأوروبي بسنتين.

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