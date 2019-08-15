فيسبوك يتحرك لمنع "أضرار" قد تطال الانتخابات الإسرائيلية

أعلنت مديرة العمليات في شركة فيسبوك شيريل ساندبرغ، التي تعدّ المسؤولة الثانية الأهم فيها بعد مؤسسها ورئيسها التنفيذي مارك زوكربيرغ، خلال زيارة لها إلى إسرائيل، أن فيسبوك يقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة "للحد من الأضرار الممكنة" التي قد يسببها موقع التواصل الاجتماعي خلال الانتخابات المقبلة في اسرائيل.

وفي الوقت الذي تدعو فيه إسرائيل ناخبيها إلى التصويت يوم 17 أيلول/سبتمبر، نقل بيان للمجموعة عن ساندبرغ تأكيدها عزم شبكة التواصل الاجتماعي على "الاستثمار في الأمن مع اقتراب (موعد) الانتخابات (التشريعية) في اسرائيل".

هذا وأضافت المجموعة الأميركية، أن فيسبوك يرغب في التقليل من "الأضرار الممكنة" عبر "التعاون مع منظمات أخرى للتحقق من صحة الأخبار ووضع معايير جديدة لشفافية الإعلانات".

تصريحات تأتي بعد إعلان وكالة بلومبرغ للأخبار المالية يوم الثلاثاء، أن فيسبوك دفع أموالا لمئات المتعاملين معه من أجل نسخ مقاطع من محادثات صوتية لبعض المستخدمين. وبحسب بلومبرغ لم تفصح المجموعة عن الهدف من هذه التسجيلات وماذا فعلت بهم.

وردا على تسريبات بلومبرغ، وفي بيان للوكالة، اعترف فيسبوك بأنه نسخ فعلا تسجيلات بموافقة أصحابها، وأكد أنه أنهى هذه العمليات.

وبين كل المجموعات العملاقة للانترنت، يتعرض فيسبوك بالتحديد لضغط كبير لأنه لم يرصد خلال حملة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في 2016 حملات تلاعب بالناخبين الأميركيين.

هذا وألحقت قضية "كامبريدج اناليتيكا" الفضيحة التي كشفت في 2018 حول استغلال بيانات مستخدمين لفيسبوك من دون علمهم لأغراض سياسية، ضررا بسمعة الشبكة.

ودفع فيسبوك غرامة قياسية، في نهاية تموز/يوليو، بقيمة خمسة مليارات دولار إلى السلطات الأميركية بسبب إساءته استخدام بيانات خاصة لمتابعيه.

وفي زيارة لها إلى تل أبيب، من أجل حضور إطلاق منصة جديدة لفيسبوك مخصصة للشركات الناشئة وتحمل اسم "بلايغراوند"، وصفت ساندبرغ اسرائيل بأنها "أمة الشركات الناشئة تأتي بعد سيليكون فالي (مركز الابتكار والتقدم التقني في الولايات المتحدة) وتضم أكبر كثافة من الشركات الناشئة في العالم".

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