المعارضة الفرنسية تحذر من تأجج الوضع في هونغ كونغ والخارجية تدعو إلى الحوار

يشتد قلق المجتمع الدولي إزاء الوضع السياسي الخطير في هونغ كونغ، حيث أعربت أحزاب المعارضة في فرنسا "حزب الخضر والحزب الإشتراكي" عن قلقهما الكبير إزاء ما يحدث منذ أسابيع وصمت الدبلوماسية الفرنسية. حزب الخضر الفرنسي صعّد من لهجته وذهب إلى حد التحذير من تكرار حادثة مظاهرات ساحة تيانانمن أوما يُعرف باسم حادثة الرابع من يونيو/ حزيران في الصين بين 15 أبريل/ نيسان 1989 و4 يونيو/حزيران 1989، والتي أدت إلى مقتل 10 آلاف شخص على الأقل جراء قمع الشرطة.

و لفت الحزب المعارض لحكومة إيدوارد فيليب في بيان أصدره الأربعاء إلى أن "جيش بكين يتجه إلى هذه الأرض المستقلة، مما يثير مخاوف من تصاعد العنف".

📡Communiqué de presse : #HongKong : le Parti socialiste appelle la #Chine à la retenue et au dialogue #HongKongProtestshttps://t.co/rP3oOk7OUH…e-et-au-dialogue/ — Parti socialiste (@partisocialiste) August 14, 2019

من جهته ناشد وزير الخارجية الفرنسي، جان-إيف لو دريان الأربعاء، السلطات في هونغ كونغ، على تجديد الحوار مع المحتجين لإيجاد حل سلميّ للأزمة الراهنة. وكان مشروع قانون يخول الحكومة الصينية في بكين بتسلّم المشتبه بارتكابهم أعمالاً إجرامية من هونغ كونغ، أطلق شرارة احتجاجات في المستعمر البريطانية سابقاً، منذ نيسان/أبريل الفائت.

@JY_LeDrian : « J’appelle toutes les parties, en particulier les autorités hongkongaises, à renouer le fil du dialogue afin de trouver une issue pacifique à cette crise et de mettre fin à l’escalade de la violence. »



Déclaration complète 👇https://t.co/SYPSdfrTIV — France Diplomatie🇫🇷 (@francediplo) August 14, 2019

ألمانيا هي الأخرى دعت على لسان المستشارة أنجيلا ميركل إلى إيجاد حل سلمي للاضطرابات. كا عبرت ميرطل عن مخاوفها من أن تستخدم الصين القوة لقمع الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية. وقالت ميركل الأربعاء "يجب القيام بكل شيء لمنع العنف وإيجاد إمكانيات للحل في إطار الحوار وعلى أساس قانون هونغ كونغ الأساسي للعام 1997".

وتعد التظاهرات في هونغ كونغ حالياً أكبر تحدّ يواجه الرئيس الصيني شي جين بينغ منذ وصوله إلى السلطة في عام 2012.

وقال لو دريان في بيان أصدرته الخارجية اليوم "أحث جميع الأطراف، خصوصاً السلطات في هونغ كونغ، على إعادة البدء بالحوار من أجل إيجاد حل سلمي للأزمة ووضع حدّ للعنف المتصاعد.

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