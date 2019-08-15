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الهند

تبرئة ستة هنود من قتل مزارع مسلم في قضية "الأبقار المقدسة"

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بقلم:  يورونيوز 
ابن بيهلو خان يحمل صورة والده
ابن بيهلو خان يحمل صورة والده -
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رويترز
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حكمت محكمة هندية يوم الأربعاء ببراءة ستة متهمين هندوس في قضية قتل مزارع مسلم عام 2017.

وكان القتيل بيهلو خان وولداه ينقلون عدد من الأبقار في ولاية راجستان الغربية حين أوقفتهم جماعة من الهندوس قالوا إنهم كانوا ينويون ذبح تلك الأبقار وهو من المحرمات نظراً لقدسية الأبقار في الديانة الهندوسية التي يتبعها حوالي 80% من سكان الهند.

وانتشرت مقاطع فيديو متنوعة أظهرت قيام الغاضبين من المارة بضرب خان (55 عاماً) حتى الموت على الرغم من توسله لهم بالرحمة وقوله إنه كان ينقل الأبقار من معرض للماشية.

وقال المدعي إن المحكمة لم تعتد بمقاطع الفيديو كدليل في القضية وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول حياد القضاء الهندي فيما يتعلق بالقضايا التي يتخاصم بها مسلمون وهندوس.

وتقول منظمات مسلمة إن حوادث الهجوم على المسلمين في البلاد ارتفعت منذ وصول حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي القومي إلى سدة الحكم عام 2014.

وأدى حكم البراءة إلى انتقادات حادة من بعض النشطاء والفنانين في الهند، كالممثلة سوارا باسكر التي وصفت الحكم "بالمخجل" من خلال حسابها بموقع تويتر.

كذلك قالت شاما محمد، العضوة بحزب المؤتمر المعارض، إن الحكم يمثل "تزييفاً للعدالة".

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