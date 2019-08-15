لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox
عاجل

إيطاليا

سفينة لإنقاذ 147 مهاجراً تعلق في المياه الإيطالية وسط خلافات وزراء روما

 محادثة
بقلم:  يورونيوز 
سفينة الإنقاذ "أوبن آرمز" قبالة جزيرة لامبيدوزا
سفينة الإنقاذ "أوبن آرمز" قبالة جزيرة لامبيدوزا -
حقوق النشر
رويترز
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

صارت سفينة (أوبن آرمز) الإسبانية غير الحكومية لإنقاذ المهاجرين عالقة قبالة جزيرة لامبيدوزا جنوب إيطاليا وذلك وسط اختلاف الوزراء الإيطاليين بشأن السماح لها بأن ترسو.

ويفرض وزير الداخلية اليميني ماتيو سالفيني حظراً على رسو سفن إنقاذ المهاجرين في موانئ إيطاليا في الوقت الذي حكمت فيه محكمة في روما بوجوب السماح للسفينة التي تحمل 147 مهاجراً غير شرعي بأن ترسو.

ويعارض سالفيني وزيرة الدفاع إليزابيتا ترينتا التي قالت إن السياسة لا يمكن ان تفقد مسؤوليتها الإنسانية تجاه المهاجرين.

وطبقاً لسالفيني، استقبلت إيطاليا عديد المهاجرين غير الشرعيين خلال الأعوام القليلة الماضية وهو ما يستوجب على الدول الأوروبية الأخرى أن تتلقى المهاجرين الجدد بدلا منها.

وقالت إذاعة راي الحكومية الإيطالية إن سفينتين للجيش الإيطالي توجها إلة موقع سفينة الإنقاذ لإجلاء الأطفال بناء على طلب رئيس الوزراء جيوسيبي كونتى لسالفيني.