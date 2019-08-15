حادثة طعن قرب مقر وزارة الداخلية البريطانية في لندن والشرطة تستبعد العمل الإرهابي

قالت الشرطة البريطانية أن رجلا أصيب بجروح خطرة بعد تعرضه لعملية طعن الخميس بالقرب من مقر وزارة الداخلية في وسط العاصمة لندن. وأضافت الشرطة في سلسلة من التغريدات على صفحتها في موقع تويتر أنه "تم القبض على رجل للاشتباه في تسببه بضرر جسدي خطير ونقل إلى مركز للشرطة". واستبعدت الشرطة البريطانية أن تكون واقعة الطعن هذه مرتبطة بعمل إرهابي وقالت إنه لا توجد أي مؤشرات تدل على أن هذا الحادث يعد عملا إرهابيا. وأضافت متحدثة باسم الشرطة أنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان الحادث له صلة بوزارة الداخلية.
وأوضحت الشرطة أنه تم استدعاؤها إلى شارع مارشام حيث مقر وزارة الداخلية بعد بلاغ عن وجود رجل مسلح بسكين. ووجدت الشرطة رجلا يعاني إصابات ناجمة عن طعن بسكين وقالت في بادئ الأمر إن إصاباته تهدد حياته. وأوضح بيان لاحق أن حياة الضحية ليست في خطر. واعتقلت الشرطة شخصا آخر في الموقع للاشتباه في تسببه في الهجوم.
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من جهتها أعلنت هيئة الإسعاف في لندن في بيان "عالجنا رجلا في الموقع ونقلناه إلى مركز لعلاج الإصابات البالغة". وقالت متحدثة باسم الشرطة إن من السابق لأوانه القول ما إذا كان الحادث له صلة بوزارة الداخلية لكن لا يوجد ما يشير إلى أنه مرتبط بالإرهاب وأن التحقيقات جارية لتحديد ملابسات الواقعة.