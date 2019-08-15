لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox
عاجل

المملكة المتحدة

حادثة طعن قرب مقر وزارة الداخلية البريطانية في لندن والشرطة تستبعد العمل الإرهابي

 محادثة
بقلم:  رشيد سعيد قرني 
إصابة شخص في حادث طعن امام مقر وزارة الداخلية البريطانية في لندن
إصابة شخص في حادث طعن امام مقر وزارة الداخلية البريطانية في لندن -
حقوق النشر
رويترز
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

قالت الشرطة البريطانية أن رجلا أصيب بجروح خطرة بعد تعرضه لعملية طعن الخميس بالقرب من مقر وزارة الداخلية في وسط العاصمة لندن. وأضافت الشرطة في سلسلة من التغريدات على صفحتها في موقع تويتر أنه "تم القبض على رجل للاشتباه في تسببه بضرر جسدي خطير ونقل إلى مركز للشرطة". واستبعدت الشرطة البريطانية أن تكون واقعة الطعن هذه مرتبطة بعمل إرهابي وقالت إنه لا توجد أي مؤشرات تدل على أن هذا الحادث يعد عملا إرهابيا. وأضافت متحدثة باسم الشرطة أنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان الحادث له صلة بوزارة الداخلية.

وأوضحت الشرطة أنه تم استدعاؤها إلى شارع مارشام حيث مقر وزارة الداخلية بعد بلاغ عن وجود رجل مسلح بسكين. ووجدت الشرطة رجلا يعاني إصابات ناجمة عن طعن بسكين وقالت في بادئ الأمر إن إصاباته تهدد حياته. وأوضح بيان لاحق أن حياة الضحية ليست في خطر. واعتقلت الشرطة شخصا آخر في الموقع للاشتباه في تسببه في الهجوم.

اقرأ أيضا على يورونيوز:

من جهتها أعلنت هيئة الإسعاف في لندن في بيان "عالجنا رجلا في الموقع ونقلناه إلى مركز لعلاج الإصابات البالغة". وقالت متحدثة باسم الشرطة إن من السابق لأوانه القول ما إذا كان الحادث له صلة بوزارة الداخلية لكن لا يوجد ما يشير إلى أنه مرتبط بالإرهاب وأن التحقيقات جارية لتحديد ملابسات الواقعة.

المصادر الإضافية • الوكالات