شاهد: الشرطة الصينية تشارك في تدريبات لمكافحة الشغب قرب حدود هونغ كونغ

بثت قناة "سي سي تي في" الحكومية الصينية لقطات مصورة، لتدريبات ومناورات كبيرة نفذتها شرطة مكافحة الشغب في وقت سابق من هذا الشهر في مدينة شنجن، الواقعة بالقرب من هونغ كونغ.

ويأتي بث اللقطات في الوقت الذي تشن فيه وسائل الإعلام الصينية هجوما على المظاهرات الدائرة في هونغ كونغ، واصفة إياها "بالعنيفة" و "غير قانونية" بل وتقترب من "الإرهاب".

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وقالت وكالة انباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) إن تدريبات مكتب الامن العام التي جرت في السادس من اغسطس اب شارك فيها 120 ألف ضابط شرطة و 50 مركبة مدرعة و 200 مركبة هجومية و 1200 دراجة نارية و 5 طائرات هليكوبتر و 8 قوارب وسيارتين برمائيتين.

واضافت شينخوا أن التدريبات غطت ثلاثة موضوعات شملت اجراءات مكافحة الارهاب، دوريات بحرية وجوية مشتركة، ومكافحة الشغب.

وبدأت في مطلع حزيران يونيو تظاهرات في هونغ كونغ رافضة لمشروع قانون يتيح تسليم مطلوبين الى الصين ثم تحولت الى احتجاجات مطالبة بمزيد من الحريات ومنددة بتدخل بكين.