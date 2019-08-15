مراسل يورونيوز يصبح أول "دي جي" يقدم عرضاً موسيقياً من الفضاء

أصبح لوكا بارميتانو، مراسل يورونيوز لأخبار الفضاء، أول "دي جي" موسيقي يقيم عرضاً حياً عبر الأثير من على متن محطة الفضاء الدولية (ISS) حيث يقيم منذ يوم 21 يوليو – تموز الماضي.

وافتتح بارميتانو حفل "رحلة الموسيقى" الذي أقيم على سفينة راسية بمدينة إيبيزا الإسبانية في حضور حوالي 300 شخص من الجمهور.

وقدم بارميتانو حفلاً موسيقياً دمج فيه مجموعة من الأغاني لمدة عشرين دقيقة بينما تفاعل معه الجمهور عبر البث المباشر على شاشة عملاقة بموقع الحفل.

وقال إيميت فليتشر، مدير وحدة الشراكات بالمحطة الفضائية الدولية، إن الحفل يهدف إلى جذب نوعية مختلفة وشابة من الجمهور إلى ما تقوم به وكالة الفضاء الأوروبية (ESA).

وكان الكندي كريس هادفيلد أول من قدم عرضاً موسيقياً حياً من الفضاء الخارجي على متن نفس المحطة عام 2013.

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