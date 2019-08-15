أصيب ستة من ضباط الشرطة في مدينة فيلادلفيا الأمريكية في تبادل لإطلاق النار استمرت 7 ساعات خلال مداهمة منزل.

ذكرت شرطة فيلادلفيا أن ستة ضباط نقلوا لمستشفيات بالمنطقة وأن حالتهم مستقرة بعد إصابتهم بأعيرة نارية لا تهدد حياتهم.

وكانت الشرطة تنفذ إذن ضبط في منزل بشمال مدينة فيلادلفيا حوالي الساعة الرابعة والنصف عصر الأربعاء عندما دخل مهاجم البيت وفتح النار على الضباط.

وقال ريتشارد روس مفوض شرطة فيلادلفيا في مؤتمر صحفي "لاذ كثيرون منهم بالفرار من النوافذ والأبواب أمام وابل الرصاص".

وقال رقيب الشرطة إريك غريب إنه تم احتجاز الرجل المسلح في وقت مبكر من صباح يوم الخميس بعد مواجهة استمرت لساعات متأخرة من الليل مع الشرطة.

وطلبت الشرطة من سكان المنطقة البقاء داخل بيوتهم والابتعاد عن المكان بعد تبادل إطلاق مئات الأعيرة النارية.

وقد حوصر ضابطان آخران داخل المنزل لمدة خمس ساعات تقريبًا بعد اندلاع إطلاق النار، ولكن تم تحريرهما من قِبل القوات الخاصة بعد حلول الظلام في الحي السكني.

وقالت الشرطة إنه تم اجلاء 4 سيدات علقن في المبنى الذي شهد المواجهة المسلحة.

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