شاهد: الهبوط "المعجزة" لطائرة روسية في حقل ذرة خارج موسكو

وثّق هاتف أحد الركاب بهاتفه لحظات الهبوط الاضطراري لطائرة في حقل ذرة خارج العاصمة الروسية موسكو وذلك إثر اصطدامها بسرب من طيور النورس مما أدى لتعطل محركيها.

وقالت وزارة الصحة إن 23 شخصا تعرضوا لإصابات لكن لم يمت أحد عندما هبطت الطائرة التابعة لشركة أورال للخطوط الجوية.

وذكر التلفزيون الحكومي أن مناورة الهبوط وصفت "بمعجزة فوق رامنسك" في إشارة إلى المنطقة التي هبطت بها الطائرة في موسكو على بعد أكثر من كيلومتر من مطار غوكوفسكي الدولي.

Видео взлёта А321 – буквально через несколько минут пилотам придётся посадить его прямо в поле.



«С самого начала были какие-то неполадки – странные звуки, вспышки, дребезжания» – пассажир.



Судя по видео, лайнер очень медленно набирал высоту. pic.twitter.com/Vf64C6da33 — baza (@bazabazon) August 15, 2019

وأشادت صحيفة كومسومولسكايا برافدا بقائد الطائرة دامير يوسوبوف ووصفته "بالبطل" قائلة إنه أنقذ حياة 233 شخصا "بعدما هبط بتمكن بالطائرة دون إطارات الهبوط وبمحرك معطوب داخل حقل ذرة".

وقارن البعض الواقعة برحلة الخطوط الجوية الأمريكية رقم 1549 التي هبطت اضطراريا فوق نهر هدسون عام 2009 بعد اصطدامها بسرب أوز.

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