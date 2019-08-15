شاهد: لحظة اصطدام طيور النورس بمحركات طائرة روسية ما دفعها للهبوط الاضطراري في حقل ذرة

تمكن أحد ركاب طائرة روسية من التقاط لقطات مصورة تظهر لحظات اصطدام سرب من طيور النورس بأحد محركات الطائرة، ما أدى إلى تعطله، وتسبب في تنفيذ هبوط اضطراري بالقرب من موسكو.

وكانت شركة طيران والوكالة الاتحادية للنقل الجوي في روسيا قد ذكرت، الخميس، أن طائرة ركاب روسية هبطت اضطراريا في حقل ذرة قرب العاصمة موسكو بعد وقت قصير من إقلاعها بعدما دخلت طيور في محركي الطائرة.

وقامت السلطات الروسية باجلاء ركاب طائرة من طراز إيرباص 321 تابعة لشركة أورال للخطوط الجوية، بواسطة سلالم منفوخة بالهواء، وتم نقل بعضهم للمستشفى فيما ذهب الباقون إلى المطار.

وقالت وزارة الصحة إن 23 شخصا تعرضوا لإصابات لكن لم يمت أحد عندما هبطت الطائرة التابعة لشركة أورال للخطوط الجوية وهي من طراز إيرباص 321 في حقل جنوب شرقي موسكو.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن سيرغي سكوراتوف المدير العام لشركة أورال قوله "كان هناك هبوط اضطراري في جوكوفسكي، دخلت الطيور في كلا المحركين، توقف المحركان واضطر الطاقم للهبوط".

وأشادت وسائل الاعلام المحلية ببراعة قائد الطائرة ومساعده بعدما تمكنا من الهبوط ببراعة وتجنبا حدوث كارثة جوية.

الطائرة الروسية في حقل الذرة بعد هبوط اظطراري رويترز

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