شاهد: فرنسية تعبر نهرا في براغ على حبل بلعو 35 مترا من دون "رباط الأمان"

عبرت رياضية فرنسية، سيراً على حبل، نهر فلتافا في العاصمة التشيكية في عرض مذهل. جاء ذلك في افتتاحية المهرجان الدولي للسيرك المعاصر،الذي تستضيفه العاصمة التشيكية سنوياً.

ووقف الآلاف من المتفرجين على ضفاف النهر، وجسر قريب، في العاصمة التشيكية وكانوا يصفقون ويشعون، فيما سارت تاتيانا موسيو بونغوغا على حبل على ارتفاع 35 متراً فوق المياه.

لم يكن لدى بونغوغا حبل أمان يربطها بالحبل الرفيع خلال سيرها 350 متراً، إلا أن ذلك لم يمنعها من تأدية بعض الحيل، منها كإبعاد الساقين، والرقص فوق الحبل.

وامتد الحبل بين رافعة موجودة قرب فندق انتركونتننتال في وسط براغ وحديقة ليتنا المطلة على المدينة.