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باكستان

مقتل شقيق زعيم طالبان الأفغانية و3 آخرين في انفجار مسجد في باكستان

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بقلم:  يورونيوز مع رويترز
مشهد من داخل المسجد بعد تفجيره
مشهد من داخل المسجد بعد تفجيره -
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رويترز
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قالت الشرطة الباكستانية إن أربعة أشخاص قتلوا بينما أصيب أكثر من 20 آخرين في انفجار استهدف مسجدا في جنوب غرب البلاد اليوم الجمعة 16 أغسطس/آب.

وأعلن مصدران من حركة طالبان، إن شقيق زعيم الحركة الأفغانية هيبة الله أخونزاده من بين القتلى الأربعة الذين سقطوا في تفجير المسجد.

هذا وذكرت الشرطة أن إمام المسجد، الواقع على بعد 25 كيلومترا من مدينة كويتا، كان أيضا من ضمن القتلى. ولفتت إلى أن عدد القتلى قد يرتفع.

وقال عبد الرزاق تشميا قائد شرطة كويتا "نُفذ الانفجار بقنبلة موقوتة زُرعت أسفل المقعد الخشبي المخصص للإمام".

وكويتا هي عاصمة إقليم بلوخستان المضطرب، حيث ينشط انفصاليون ومتشددون.

ولم تعلن أي جماعة حتى هذه اللحظات مسؤوليتها عن الانفجار.

وقال شفقة جانجوا المسؤول في الشرطة في حديث لرويترز "قد يرتفع عدد القتلى نظرا لأن إصابات بعض الضحايا بالغة".

وقُتل خمسة أشخاص منهم اثنان من أفراد الأمن، وأصيب 27 آخرون في انفجار بالقرب من مركز للشرطة في كويتا في يوليو/تموز بعد أسبوع من انفجار مماثل أسفر عن مقتل شخصين.

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