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الصين

شاهد: القوات الصينية تتأهب لإقتحام هونغ كونغ

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بقلم:  يورونيوز مع رويترز
شاهد: القوات الصينية تتأهب لإقتحام هونغ كونغ
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تستكمل القوات المسلحة الصينية عمليات انتشارها في ملعب رياضي في مدينة شينزن الواقعة عند حدود منطقة هونغ كونغ التي تتمتع بحكم ذاتي. وتشارك شاحنات وآليات مصفحة لنقل الجنود في تدريبات تجري في المكان.

ونشرت وسائل الإعلام الحكومية الصينية تسجيلات فيديو لعشرات الشاحنات والآليات المصفحة المتوقفة في الشوارع المحيطة.

وأعلن سفير الصين في لندن ليو شياو مينغ، يوم أمس الخميس أن بلاده لن تقف "مكتوفة الأيدي" ولديها الامكانيات لاعادة الهدوء "بسرعة" إذا خرجت الأزمة في هونغ كونغ "عن السيطرة".

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء، إن واشنطن "قلقة للغاية" من تحرك شبه عسكري صيني على طول حدود هونغ كونغ، محذرا في الوقت نفسه من أن استمرار تراجع الحكم الذاتي لهونغ كونغ يجعل وضعها الخاص في خطر على مستوى الشؤون الدولية.

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