متحدث عسكري: الحوثيون باليمن يشنون هجمات على مطار أبها ولا تأكيد من السعودية حتى الآن

قال المتحدث العسكري باسم حركة الحوثي باليمن المتحالفة مع إيران إن الحوثيين شنوا هجمات بطائرات مسيرة على مطار أبها الدولي في السعودية يوم الجمعة مما أسفر عن تعطيل الملاحة الجوية.

ولم تعلق السلطات السعودية على الفور على إعلان الهجمات وتعطيل الملاحة بالمطار الواقع في جنوب المملكة على بعد نحو 150 كيلومترا من الحدود مع اليمن.

لكن التلفزيون السعودي الرسمي نقل في وقت لاحق يوم الجمعة عن التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن قوله إنه اعترض وأسقط طائرة مسيرة تابعة للحركة كانت تستهدف المملكة.

ولم يذكر التلفزيون شيئا عن المطار.

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