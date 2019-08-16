شاهد: الشرطة الأمريكية تنشر فيديو مواجهتها مع شاب قتلته في كولورادو

نشرت الشرطة الأمريكية يوم أمس الخميس، شريط فيديو مصور التقطته كاميرات الأمن والحراسة أثناء وقوع حادث كولورادو، بعد أن حاول شاب الفرار من رجال الشرطة، الذين أطلقوا عليه النار فأردوه قتيلا.

وتأتي هذه الخطوة من قبل الشرطة المحلية في كولورادو، بعد حوالي أسبوعين على وفاة الشاب ديفون بيلي، البالغ من العمر 19 عاما، والدعوات المتواصلة من أفراد عائلته لنشر اللقطات المصورة.

وأثار مقتل بيلي العديد من الاحتجاجات في ولاية كولورادو سبرينغز.

وكانت الشرطة قد ذكرت في وقت سابق، أن "ضابطًا أطلق النار على بيلي في 3 أغسطس/آب بعد أن وصل إلى السلاح".

وتُظهر لقطات الكاميرا الضباط وهم يتحدثون إلى بيلي ورجل آخر كان معه حول عملية سطو مسلح تم الإبلاغ عنها في مكان قريب.

وبعد أن أمر أحد الضباط الشابين برفع أيديهم والتوقف عن الحركة، حتى يتمكن رجال الشرطة من إتمام مهمتهم والتفتيش للتأكد إن كان بحوزتهم أسلحة، قرر بيلي الهروب بعد ان اقتربوا منه الأمر الذي دفع رجال الشرطة إلى إطلاق النار عليه، فأصيب برصاصة في ظهره وتوفي على الفور.

وقال دارولد كيلمر، محامي أسرة بيلي، في مؤتمر صحفي عقده يوم أمس الخميس 15 أغسطس/آب، إنه "يعتقد أن رجال الشرطة استخدموا القوة المفرطة، وأن بيلي كان ييذل قصارى جهده حتى يتمكن من الفرار".

وأضاف كيلمر" أن بيلي لم يكن لديه سلاح في يده، ولم يظهر أي سلاح عندما أطلق عليه الرصاص وأصيب في ظهره، وقتل".

وفتح تحقيق في عملية إطلاق النار من قبل مكتب شريف مقاطعة "الباسو"، وسيتم إحالة النتائج النهائية إلى مكتب محامي المقاطعة.

هذا وطالبت عائلة بيلي من المدعي العام الخاص المستقل تولي التحقيق.

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