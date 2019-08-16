شاهد: راكون "فضولي" علق داخل ماكينة آلية لبيع المأكولات ... والشرطة تنقذه

علق راكون "فضولي" داخل ماكينة لبيع المأكولات للتلاميذ في إحدى المدارس الثانوية في مدينة دلتونا في ولاية فلوريدا الأمريكية، يوم الأربعاء 14 أغسطس/آب.

وعلق مكتب مقاطعة فولوسيا، على بعض الصور للراكون، نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وهو محاصر داخل الماكينة، "تم القبض على هذا الرجل اليوم أثناء ارتكابه عملية سطو على ماكينة للبيع الذاتي في مدرسة باين ريدج الثانوية".

وقام الحارس المسؤول عن المدرسة الثانوية، إضافة إلى رجال الشرطة بسحب الماكينة إلى الخارج في محاولة لفتحها وإخراج الراكون منها.

وبعد أن تكللت هذه العملية بالنجاح، قرر الراكون "الفاشل" الهروب من مكان الحادث قبل أن تلقي الشرطة المحلية القبض عليه.

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