شاهد: القوزاق الروس يستعرضون مهاراتهم في استخدام السيوف الحادة

استعرض بعض من أفراد مجموعة القوزاق العرقية في روسيا مهاراتهم في استخدام السيوف الحادة في مسابقة أقيمت مؤخرا في منطقة سفيردلوفسك بجبال الأورال.

وتنافس المشاركون على إظهار براعتهم وقوتهم من خلال قطع الأخشاب باستخدام سيوفهم التقليدية التي تعرف باسم شاشكا في أسرع وقت ممكن.

وللفوز بالمراكز الأولى، يتعين على المتنافسين تجاوز تحديات مختلفة بأقصى سرعة ودقة ممكنة فيما يراقب أعضاء لجنة التحكيم أداء المتنافسين لمنحهم نقاطا بحسب براعتهم وسرعتهم.

يقول أليكسي تتيرين وهو أحد المشاركين إن المنافسة كانت صعبة للغاية هذا العام، وذلك لأن معظم المشاركين من أبطال المسابقات المحلية في جميع أنحاء روسيا.

وكان القوزاق يوما ما بمثابة المسؤولين عن حراسة المناطق الحدودية لروسيا، وكانوا مجموعة من المحاربين يتمتعون بحكم ذاتي ويدينون بالولاء للقيصر الروسي، وخدموا في وحدات خاصة في الجيش الروسي.

لكن في أعقاب الثورة الروسية واجه القوزاق ممارسات اضطهاد شملت عمليات قتل ممنهج وتهجير على أيدي الشيوعيين.

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