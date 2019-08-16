شاهد: الرجل "العنكبوت" الفرنسي يرفع "علم السلام" من ناطحة سحاب في هونغ كونغ

في محاولة لتوجيه رسالة تدعو إلى المحبة والسلام، تسلق الفرنسي ألان روبير الملقب بـ "رجل العنكبوت" اليوم الجمعة ناطحة سحاب مكونة من 62 طابقًا في هونغ كونغ، معرضا حياته للخطر، ومن ودون استخدامه للحبال، ليرفع راية ترمز للمصالحة بين الصين والمدينة وسط احتجاجات متصاعدة منذ أسابيع لا توجد مؤشرات على انحسارها.

وصعد الرجل البالغ من العمر 57 عاما إلى مركز تشيونغ كونغ في هونغ كونغ والذي يبلغ ارتفاعه نحو 283 مترًا، في عملية استغرقت نحو ساعة واحدة، ليرفع عند وصوله راية كبيرة على واجهة المبنى.

تحمل الراية علم الصين على جانبها الأيسر وعلم هونغ كونغ على جانبها الأيمن، وتحتهما يد صفراء تصافح يدا حمراء على خلفية باللون الأبيض في إشارة للسلام.

وقال روبير "أنا متأكد من أن هناك طريقة لحل المشكلة مع الصين وهذه هي رسالتي".

كانت هذه المرة الثالثة التي يتسلق فيها روبير المبنى، وقد مُنع سابقا من تسلق المباني في المستعمرة البريطانية السابقة لمدة عام في أغسطس/آب الماضي. انتهى هذا الحظر منذ أسبوعين.

وتسلق المغامر الفرنسي حتى تاريخ اليوم أكثر من 150 ناطحة في عدد من بلدان العالم مثل فرنسا وإندونيسيا والفلبين، وكذلك لندن في العام 2018.

وكانت بدايته في العام 1994، عندما تسلق برج سيتي بنك في شيكاغو.

وأوقفت السلطات في هونغ كونغ روبير، الذي خضع للتحقيق نظرا لتجاهله قوانين السلطات التي تمنع مثل هذه الأفعال الخطيرة.

ويتسلق روبير دون تصريح عادة وألقي القبض عليه عدة مرات بعضها بسبب التعدي على الممتلكات.

وأغرقت المواجهات الدائرة منذ عشرة أسابيع بين الشرطة والمحتجين هونغ كونغ في أسوأ أزماتها منذ استعادت الصين حكمها من بريطانيا عام 1997، ومثلت أكبر تحد شعبي للرئيس الصيني شي جين بينغ منذ توليه السلطة عام 2012.

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