الرئيس الأمريكي يسخر من مظهر أحد معارضيه بين الحشود ثم يطرده

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحد الذين كانوا يعارضونه من بين حشود غفيرة بأنه "يعاني مشكلة جدية بالوزن" ثم طلب بطردهم للخارج.

ترامب كان يلقي خطابه في قاعة كبيرة بمدينة مانشستر في ولاية نيو هامبشاير كجزء من حملته الانتخابية لعام 2020، حين بدأ بعض معارضيه بمقاطعته والهتاف ضده، ما جعله يطلب من عناصر الأمن طردهم بعيدا. ليتابع بعدها خطابه ويقول إنه خلق حركة "مبينة على الحب".

ترامب المعروف بولعه لوجبات الأكل الجاهزة والأكل غير الصحي، يبلغ من الوزن 110.2 كيلوغراما، بحسب ما صرح به طبيبه الشخصي روني جاكسون في شهر فبراير - شباط الماضي، أي بزيادة بلغت حوالي 2 كيلوغرام عن وزنه العام الماضي. ولم يعرف عنه ممارسة أي نوع من التمارين الرياضية، باستثناء رياضة الغولف، والتي يتنقل على حقولها مستخدما عربة كهربائية صغيرة.

وتعرض ترامب للسخرية الخميس الماضي حين وصفه المرشح الرئاسي عن الحزب الديمقراطي ورجل الأعمال أندرو يانغ بأنه "كسول" قائلا أيضا "ما الذي يمكن لترامب أن يتفوق علي به؟ مسابقة بالأكل؟".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يأكل شريحة من لحم لخنزير المشوي رويترز

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