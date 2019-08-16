شاهد: شاحنة تابعة لسجن أمريكي تصدم متظاهرين ضد سياسة الهجرة

ذكرت إحدى المنظمات التي كانت تحتج على سياسات الهجرة الأمريكية، الخميس، إصابة متظاهرين بعدما اصطدمت شاحنة بالمحتجين خارج سجن ولاية رود آيلاند.

وقالت حركة الشباب اليهودي "نفر أغان أكشن" إن جيري بيلير، 64 عاماً، من رود آيلاند، عانى من كسر في الساق ونزيف داخلي، ويجري تقييمه في أحد المستشفيات لإصابة محتملة في الظهر.

وقالت المجموعة إن بيلير أُصيب ليلة الأربعاء عندما دخلت شاحنة صغيرة وسط حشد كان يسد مدخل منشأة الإعتقال دونالد وايت والتي تستخدمها مصلحة الهجرة والجمارك الأمريكية.

وقال مأموردونالد وايت، دانييل مارتن، الخميس، إن موظف السجن، الكابتن توماس وودورث، في إجازة إدارية إلى حين قيام المركز بإجراء مراجعة داخلية.

في الوقت الذي تحقق شرطة الولاية ومحامي رود آيلاند في الحادث.

وتعد ولاية رود آيلند أصغر الولايات في الولايات المتحدة ويصل عدد سكانها إلى مليون نسمة.

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