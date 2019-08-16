شاهد: موجة من الضباب السميك تملأ مقصورة طائرة في الولايات المتحدة

فوجئ مسافرون على متن الخطوط الجوية "دلتا فلايت"، السبت الفائت، بموجة من الضباب تتسلل إلى قلب مقصورة الطائرة، قبيل إقلاعها بلحظات جاكسونفيل (فلوريدا) باتجاه نيويورك.

سريعاً أخرجت أماندا غونسالفيس هاتفها وبدأت تصوّر المشهد، الذي لا نرى فيه بوضوح بسبب سماكة الضباب، الذي نزل في المقصورة بسبب التكاثف والرطوبة.

وقالت أماندا إن طاقم الطائرة مازح الركاب حول الضباب، وأشار إلى أن الطائرة تتحضر لاحتفالات "هالووين"، أي بقول آخر، لمشاهد مرعبة. وأضافت المسافرة إن طاقم الطائرة لم يشرح السبب الحقيقي في موجة الضباب الكثيفة.