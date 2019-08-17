وفاة 9 أشخاص في حريق بفندق في أوكرانيا

قالت خدمة الطوارئ الأوكرانية إن 9 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب عشرة آخرون في حريق اندلع في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت داخل فندق خاص في ميناء أوديسا بجنوب البلاد.

وأضافت الخدمة في بيانها أن الحريق شب بعد منتصف الليل بقليل، لكنها لم تذكر سبب الحريق أو عدد نزلاء الفندق وقت اندلاعه.

ويوجد في الفندق، واسمه طوكيو ستار، 273 غرفة.

وأوضحت خدمة الطوارئ أن رجال الإطفاء نجحوا في إخماد الحريق الذي امتد على مساحة ألف متر مربع تقريبا خلال ثلاث ساعات.

وفي رسالة على صفحته على فيسبوك، دان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "الإهمال الجنائي".

من جهته، أمر رئيس الوزراء الأوكراني فولوديمير غرويسمان بإجراء "تفتيش واسع" للاطلاع على معايير السلامة في الفنادق ومراكز العطل الكبرى في البلاد.

وتبعد مدينة أوديسا التي تقع على البحر الأسود حوالى 500 كيلومتر عن كييف جنوبا. وهي منتجع يجذب عددا كبيرا من السياح في الصيف.

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