وفاة الممثل الأمريكي بيتر فوندا عن 79 عاما

قالت مجلة بيبول يوم الجمعة إن الممثل الأمريكي بيتر فوندا نجل هنري فوندا وشقيق جين فوندا توفي عن 79 عاما نتيجة إصابته بسرطان الرئة.

ونقلت المجلة عن عائلته قولها "ببالغ الحزن نعلن نبأ وفاة بيتر فوندا".

وقالت جين فوندا في بيان "أنا حزين للغاية، كان أخي الرضيع طيب القلب، لقد قضيت وقتا طيبا معه في الأيام الأخيرة، لقد رحل ضاحكا".

واشتهر الممثل خلال مسيرته الفنية التي بدأت منذ ستينات القرن الماضي بعمله في فيلم "إيسي رايدر" عام 1969.

ورشح الممثل للفوز بجائزة الأوسكار في مناسبتين كانت الأولى عام 1969 عن فيلمه "إيسي رايدر" والثانية عام 1988 عن دوره في فيلم "أوليز غولد".

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