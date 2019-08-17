أصدرت الشرطة في ملبورن تحذيرا،السبت بعد مناوشات بين مؤيدين ومعارضين للحركة الاحتجاجية في هونغ كونغ أثناء مسيرة شارك بها المئات من أفراد الجالية الصينية في المدينة مساء الجمعة.

وقالت المتحدثة باسم شرطة ولاية فيكتوريا في بيان "نحترم حق أفراد الجالية في التعبير عن آرائهم بسلمية وبما يتماشى مع القانون لكننا لن نتسامح مع الخارجين عن القانون أو المنخرطين في سلوك معاد للمجتمع أو عنيف".

وقالت الشرطة إنها استجوبت رجلين على صلة "باعتداء غير قانوني" ثم أطلقت سراحهم لحين استدعائهما مرة أخرى بعد‭‭‭ ‬‬‬اشتباكات خلال المسيرة التي نُظمت دعما للمحتجين في هونغ كونغ. وذكرت وسائل إعلام أسترالية أن عدد المحتجين في ذروة المسيرة بلغ 600 فرد.

ولم ترد تقارير عن وقوع أي إصابات.

واحتشد ما يزيد على 100 شخص في وسط ملبورن يوم السبت في مسيرة تأييد أخرى للمحتجين في هونغ كونغ، وذكرت صحيفة الغارديان أن عددا قليلا من الأشخاص بدأوا في ترديد هتافات ضد هذه المجموعة لكن الشرطة أبعدتهم.

وخرجت احتجاجات صغيرة مماثلة يومي الجمعة والسبت في مدن أسترالية أخرى.

ووفقا لإحصاءات حكومية يمثل الصينيون حاليا نحو عشرة بالمئة تقريبا من أبناء الجاليات الأجنبية في أستراليا.

للمزيد على يورونيوز:

أجواء احتفالية تعم السودان عشية التوقيع الرسمي على اتفاق الإنتقال الديمقراطي

وفاة الممثل الأمريكي بيتر فوندا عن 79 عاما

جماعة الحوثي تهاجم منشآت نفطية في الشيبة بالسعودية بعشر طائرات مسيرة