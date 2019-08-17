السيسي يعين الفريق أسامة ربيع رئيسا لهيئة قناة السويس

قالت الرئاسة المصرية في بيان يوم السبت إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عين الفريق أسامة ربيع رئيسا لهيئة قناة السويس خلفا للفريق مهاب مميش الذي عينه السيسي مستشارا للرئاسة لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية.

وأضافت الرئاسة أن السيسي أصدر قرارا أيضا بتعيين المهندس يحيى زكي رئيسًا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وُلد الفريق أسامة ربيع عام 1955، وتخرج في الكلية البحرية عام 1977، وترقى في المناصب داخل القوات البحرية، إذ شغل عددًا من الوظائف الرئيسية أهمها قائد كاسحة ألغام بمجموعة الكاسحات، ورئيس أركان لواء مكافحة الألغام، وقائد جناح الفنون البحرية بالكلية البحرية، وتولى قيادة لواء مكافحة الألغام. كما تولى منصب قائد القوات البحرية في أبريل نيسان 2015 وتم ترقيته إلى رتبة فريق خلال العام نفسه.

حصل الفريق ربيع على ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، ونوط الخدمة العسكرية من الطبقة الثانية، وميدالية المشاركة في ثورة يناير، وميدالية 30 يونيو، قبل أن يتولى منصب نائب رئيس هيئة قناة السويس، في ديسمبر كانون الأول 2016، وحتى صدور القرار الجمهوري يوم السبت.