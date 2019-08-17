مع نهاية هذا الأسبوع، تستعرض "يورونيوز" أبرز ما جاء ضمن مقتطفات "لا تعليق"، وأكثر لقطات الأسبوع إثارة.

المملكة المتحدة

البداية من حديقة الحيوانات إنكليزية تشيستر في بريطيانيا، حيث ولد ثلاثة من صغار حيوانات الوبر الصخري. الوافدون الجدد لا يزيد وزن الواحد منها عن 250 غرامًا (0.55 رطل) ولم يتم تحديد اسماءها بعد. وتعتبر إفريقيا وشبه الجزيرة العربية، الموطن الأصلي لحيوانات الوبر الصخري التي تشبه الجرذان إلى حد ما، وهي تعيش الآن ضمن محميات تحول دون انقراضها.

جمهورية التشيك

نعرج على العاصمة التشيكية براغ حيث انطلق مهرجان السيرك الدولي. خلال هذه التظاهرة عبرت الفرنسية تاتيانا موسيو على حبل مشدود فوق نهر فلتافا واستطاعت الفتاة المغامرة جذب انتباه المئات من الأشخاص الذين تجمعوا في المكان لمتابعتها. واستغرقت رحلتها التي بلغ طولها نحو 350 مترًا أي 1114 قدمًا، على حبل مشدود يفتقد الأمان، نحو ساعة واحدة. وامتد الحبل المشدود من نقطة تقع بالقرب من فندق إنتركونتيننتال وسط مدينة براغ، إلى حديقة ليتنا التي تطل على المدينة.