قراصنة يختطفون طاقم سفينة ألمانية قبالة سواحل الكاميرون

ذكرت شركة ألمانية، الجمعة ،أن مجموعة قراصنة قاموا باختطاف ثمانية من طاقم سفينة مملوكة لها في غارة قبالة ساحل الكاميرون.

وذكرت شركة إم.سي شيفات التي مقرها هامبورغ في بيان على موقعها الإلكتروني أنها شكلت فريق طوارئ وتتعاون مع السلطات المحلية في الكاميرون لمواجهة آثار الحادث الذي وقع في وقت متأخر الأربعاء.

وأضافت الشركة أن السفينة مارمالياتا كان عليها طاقم من 12 فردا وقت الحادث.

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