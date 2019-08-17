بورتلاند تتأهب لمظاهرات لليمين واليسار وسط مخاوف من أعمال عنف

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت إن مدينة بورتلاند بولاية أوريغون تخضع لمراقبة من كثب تزامنا مع تنظيم تظاهرات للمتطرفين من اليمين واليسار وسط مخاوف من صدامات.

وغرّد ترامب على تويتر ان "بورتلاند تخضع لمراقبة من كثب. نأمل أن يتمكن رئيس البلدية من القيام بواجبه كما يجب".

وأضاف "نولي أهمية كبيرة لمسألة تصنيف انتيفا منظمة إرهابية" دون مزيد من التفاصيل.

Major consideration is being given to naming ANTIFA an “ORGANIZATION OF TERROR.” Portland is being watched very closely. Hopefully the Mayor will be able to properly do his job! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 17, 2019

وانتيفا ترمز إلى معاداة الفاشية وهي تحالف دولي فضفاض من النشطاء الذين يعارضون إيديولوجية اليمين المتطرف.

وبورتلاند احدى أكثر المدن الأميركية ليبرالية، وهي معقل للحركة المعادية للفاشية.

ومن المتوقع أن يقوم الفرع المحلي للحركة، "روز سيتي انتيفا"، بإرسال عناصره إلى الشوارع السبت.

وستنتشر الشرطة بقوة لإبعاد المعسكرين عن بعضهما البعض عندما تلتقي المسيرتان في حديقة ساحلية.

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ولم تتسلم سلطات المدينة أي طلب لترخيص تجمعات كبيرة السبت، بحسب ما ذكرت المتحدثة باسم شرطة بورتلاند تينا جونز.

وبين المجموعات التي تنظم تجمع السبت مجموعة تطلق على نفسها "برواد بويز" (الشبان الفخورون)، تقول إنها تضم "شوفينيين غربيين".

ويتهم "ذي ساثرن بوفرتي لو سنتر"، مركز قانون الفقر الجنوبي، وهو منظمة تدافع عن الحقوق المدنية، مجموعة "برواد بويز" بانها تشجع على الكراهية.

وذكرت تقارير اعلامية ان مسؤولي هذا المركز يعتبرون ان الهدف من مسيرة بورتلاند هو إعلان حركة أنتيفا "منظمة إرهابية في الداخل".

ويشيرون إلى حوادث عنف متفرقة يعتقد أن ناشطين من حركة أنتيفا شاركوا فيها.

لكن بيانا نشر على موقع "روز سيتي انتيفا"، اتهم مجموعات من اليمين المتطرف بالتخطيط "لنقل عنفهم السياسي إلى شوارعنا" وحض الناس على "الدفاع عن بورتلاند من هجوم لليمين المتطرف".

وتنظم مسيرة اليمين المتطرف تحت شعار "أوقفوا إرهاب الداخل".