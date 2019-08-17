أعلنت السلطات الأوكرانية والإسرائيلية السبت اعتقال مواطن إسرائيلي أميركي يشتبه بتكوين شبكة واسعة للاتجار بالمخدرات عبر الإنترنت، بعد يومين من هروبه خلال تسليمه إلى إسرائيل.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إن عاموس دوف سيلفر اعتقل صباح السبت في أومان التي تبعد 200 كلم جنوب كييف، خلال عملية لقوى الأمن الأوكرانية "بالتعاون الكامل" مع نظرائهم الإسرائيليين.

وذكرت أجهزة الأمن الأوكرانية أن عملية تسليمه ستحصل قريبا، وأضافت أن ثلاثة أشخاص آخرين يشتبه في أنهم ساعدوه على الهروب من مطار بوريسبيل في كييف، قد أوقفوا أيضا.

وكانت الشرطة الإسرائيلية أعلنت الجمعة أن عاموس دوف سيلفر "فر من مرافقيه الأوكرانيين"، وأكدت كييف أنه كان متوجها الخميس عبر ذلك المطار إلى إسرائيل عندما "اختفى".

ويُشتبه بأن هذا المواطن الإسرائيلي الأميركي الذي ألقي القبض عليه في اذار/مارس، يقود شبكة لبيع المخدرات من خلال استخدام رسائل تلغرام مشفرة ذات فروع في أوكرانيا وألمانيا وإسرائيل والولايات المتحدة.

وفي تلك الفترة، أكدت الشرطة الإسرائيلية أن رقم أعمال هذه التجارة بلغ "مئات ملايين" الشيكل (عشرات الملايين من اليورو).

وسمحت الدولة العبرية بتصدير القنب الدوائي، ولكن لا يزال إنتاج وبيع المخدرات لأهداف ترفيهية محظورا.

وفي 2017، ألغت السلطات الإسرائيلية جزئيا استخدام الماريجوانا واستبدلت العقوبات الجنائية بالغرامات أو العلاج الطبي.

وأكدت الشرطة الإسرائيلية أن الرجل الذي اعتقل في أوكرانيا وشركاءه المزعومين كانوا لا يبيعون القنب فحسب، بل يبيعون أيضا الكوكايين وأنواعا أخرى من المخدرات.