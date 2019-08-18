حركة 5 نجوم الإيطالية تقول سالفيني لم يعد شريكا محل ثقة

قالت حركة 5 نجوم الإيطالية يوم الأحد إن ماتيو سالفيني زعيم حزب الرابطة المنتمي لليمين المتطرف لم يعد شريكا موضع ثقة مما يغلق الباب فيما يبدو أمام أي إمكانية لإحياء الائتلاف الحاكم.

والتقى كبار مسؤولي الحركة المناهضة للمؤسسات يوم الأحد في فيلا مؤسس الحركة الممثل الكوميدي بيبي غريلو لبحث موقفهم بعد الكلمة التي ألقاها رئيس الحكومة جوزيبي كونتي أمام مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء وتناول فيها الأزمة الحكومية.

وقالت حركة 5 نجوم في بيان "كل الحاضرين هنا اتفقوا على أن سالفيني لم يعد شريكا موثوق به".

وكان بين من حضروا الاجتماع زعيم الحركة لويجي دي مايو ورئيس مجلس النواب المنتمي لها روبرتو فيكو وأليساندرو دي باتيستا وهو ليس عضوا بالبرلمان لكنه ربما يكون السياسي الأكثر شعبية في الحركة وله أتباع كثيرون.

وفي محاولة للاستفادة من تنامي شعبيته أعلن سالفيني في الثامن من أغسطس آب أن تحالفه مع حركة 5 نجوم لم يعد قائما ودعا لإجراء انتخابات قد تأتي به رئيسا للوزراء.

وطرح حزب الرابطة مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة لكن حركة 5 نجوم والحزب الديمقراطي المعارض رفضا مناقشتها ويبحث سياسيون من الجانبين الآن علنا تشكيل ائتلاف بينهما لتهميش سالفيني.

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