وكالة: أمير الكويت تعافى من عارض صحي ألم به

قالت وكالة الأنباء الكويتية يوم الأحد إن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت "تعافى من العارض الصحي الذي تعرضه له سموه" وإنه الآن في حالة صحية طيبة.

ونقلت الوكالة عن وزير شؤون الديوان الأميري بالإنابة محمد ضيف الله شرار قوله إن الشيخ صباح الذي يبلغ عمره 90 عاما أجرى فحوصات طبية وكانت نتائجها جيدة.

ولم تذكر الوكالة تفاصيل أخرى.

وأصبح الشيخ صباح أميرا للكويت عام 2006.

إقرأ أيضاً:

شاهد: وزير البريكست يوقع وثيقة إلغاء سريان قوانين الاتحاد الأوروبي في بريطانيا

إسبانيا تعرض استقبال المهاجرين العالقين على متن سفينة إنقاذ في إيطاليا وأوبن آرمز ترفض