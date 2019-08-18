رجل يقتل نادلاً بمطعم في باريس لتأخره في تقديم شطيرة

قُتل نادل بمطعم للوجبات السريعة في العاصمة الفرنسية باريس يوم الجمعة على يد زبون استشاط غضباً من "تأخر تحضير الشطيرة التي طلبها".

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية نقلاً عن شاهد عيان إن الرجل تذمر مما وصفه بتأخر وصول الشطيرة وفقد أعصابه قبل أن يُخرج مسدساً كان بحوزته ويطلق النار على كتف النادل.

ولقي النادل، البالغ من العمر 28 عاماً، مصرعه في الحال.

واستدعى زملاء النادل الشرطة فور وقوع الحادث إلا أن القاتل كان قد هرب ولا تزال الشرطة الفرنسية تبحث عنه.

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