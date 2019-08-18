روسيا لا تعتزم نشر صواريخ جديدة طالما لم تفعل أمريكا ذلك

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يوم الأحد إن روسيا لن تنشر صواريخ جديدة طالما تحلت الولايات المتحدة بضبط مماثل للنفس في أوروبا وآسيا وذلك بعد انسحاب واشنطن من معاهدة للأسلحة تعود للحقبة السوفياتية.

كانت الولايات المتحدة انسحبت رسميا من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى مع روسيا هذا الشهر بعدما اتهمت موسكو بانتهاكها ونشر نوع محظور من الصواريخ وهو ما ينفيه الكرملين.

وانسحبت روسيا أيضا من المعاهدة لكن شويغو قال إن بلاده لا تعتزم نشر صواريخ جديدة.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن شويغو قوله لقناة روسيا 24 التلفزيونية "لا نزال ملتزمين بهذا. ما لم (تنشر واشنطن)مثل هذه المنظومات في أوروبا فلن نفعل أي شيء هنا".

وحظرت المعاهدة الصواريخ التي تُطلق من البر ويتراوح مداها بين 500 و5500 كيلومتر مما حد من قدرة البلدين على شن ضربة نووية خلال مهلة قصيرة.

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن موسكو ستبدأ في تطوير صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى وصواريخ نووية تطلق من البر إذا بدأت الولايات المتحدة الشيء نفسه بعد انهيار معاهدة الحد من التسلح.

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