فيديو: مصريون يسعون لتشكيل أول منتخب كروي للأقزام

يجاهد عدد من لاعبي كرة القدم الأقزام من أجل التغلب على الصعوبات الاقتصادية التي تقف أمام تحقيق حلمهم في تشكيل أول منتخب مصري لكرة القدم للاعبين الأقزام.

وبالرغم من فقر الإمكانيات، يتجمع 22 لاعباً من 16 مدينة مصرية للتدريب مرتين كل شهر على الأقل في إطار سعيهم لتشكيل اتحاد لكرة القدم للأقزام.

وتم تأسيس فريق (النجوم الطيبون للأقزام) بمبادرة من "نجوم" وهي منظمة غير حكومية تعمل على مساعدة أقزام مصر المقدر عددهم بحوالي 75 ألف قزم.

ويقول محمود شفيق، أحد اللاعبين بالفريق: "نحلم بأن نسافر للعب في أمريكا اللاتينية ولكن الأمر صعب في ظل عدم اهتمام أحد بنا".

ويقول اللاعبون إن الاتحاد المصري لكرة القدم لم يقدم شيئاً حتى الآن للمساعدة في تشكيل منتخب للاعبين الأقزام.

ويؤكد إبراهيم مراد، مدرب الفريق، إن تدريبات الفريق لا تختلف كثيراً عن تدريبات اللاعبين غير الأقزام.

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